Muğla'da 140 aileye 420 kıl keçisi desteği verildi - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 kıl keçisi dağıtımı yapıldı.

Muğla'nın kırsal mahallelerinde küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere, belediye olarak tarım ve besicilikle ilgili 2015 yılından itibaren başlayan çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yüzde 68'i orman olan Muğla'da orman köylerinde keçinin çok önemli ekonomik gelir olduğunu vurgulayan Gürün, keçi sütünün, keçi peynirinin fiyatının da yüksek gelir getirdiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve ev ekonomisine destek sağlamanın amaçlandığını belirten Gürün, "Kadınlarımız eşine, çocuklarına nasıl kol kanat geriyorsa, ailesine ekonomik gelir getirecek ürünlere de sahip çıkıyor. Bu yüzden Muğla'da keçileri kadınlarımıza veriyoruz. Keçi etiyle, sütüyle ve süt mamulleriyle ailenin ekonomisine çok büyük katkılar yapacak." dedi.

Gürün, kendilerine destek veren vatandaşlara da teşekkür etti.