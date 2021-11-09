Muğla'da 28 milyon fidan toprakla buluşacak - Son Dakika

Fiyat ilk kez ortaya atıldı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Muğla'da 28 milyon fidan toprakla buluşacak

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla'da yanan 51 bin 400 hektar alana yılsonuna kadar 27 milyon 815 bin fidan dikimi yapılacak.

MUĞLA - Muğla'da Temmuz ve Ağustos aylarında Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 51 bin 400 hektar ormanlık alan, 8 bin hektar da tarım arazisi yangınlarda zarar görmüştü.

Dikim sahalarında çalışmalar tamamlanıyor

Muğla bölgesinde yanan sahalarda fidan dikimi için temizlik, kesim ve teraslama çalışmaları devam ederken, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için fidan dikimi yapılacak alanlarda çalışmalar tamamlandı. Fidan dikimi için Muğla'nın her ilçesinde 11 Kasım saat 11.11.'de başlayacak fidan dikimi devam edecek.

27 milyon 815 bin fidan dikilecek

Muğla'da yanan ormanlık alanlara 2021 yılı sonuna kadar değişik türde 27 milyon 815 bin fidan dikilecek. Dikilecek fidanlar arasında gelir getirici türlerin yanında yerleşim birimlerine yakın bölgelere de yangına dayanıklı fidanlar dikilecek. Türkiye genelinde Orman Bakanlığı tarafından 252 milyon fidan dikimi yapılması hedeflenirken, Muğla'ya Türkiye genelinde dikimi yapılacak fidanların yüzde 10'undan fazlası dikilecek.

Tören Marmaris ve Bodrum'da

11 Kasım Perşembe günü tüm Türkiye'de düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'da iki ayrı noktadan Ankara'ya bağlantı yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü için törene Ankara'dan katılacağı, Muğla'dan ise Bodrum Güvercinlik ve Marmaris İçmeler'den fidan dikim törenine canlı görüntülü bağlantı yapılacağı öğrenildi.

Fidan dikimine davet

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü kapsamında Muğla'nın tüm ilçelerinde fidan dikimi yapılacağını belirtti. Yaprak, "11 Kasım Milli ağaçlandırma Günümüzde ilk fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlarla ilk fidanlar toprakla buluşmuş olacak. Fidan dikimi törenine 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızın bu Milli Ağaçlandırma Günümüze katılmalarını, bizlerle beraber şenlik havasında yanan alanlarımızın bir an önce ağaçlandırılmasının el birliği ile yapmamız için bütün vatandaşlarımızı tören alanlarımıza bekliyoruz. Bunun için bütün ilçelerimizde hazırlığımız var. Fidan dikmek isteyen bütün vatandaşlarımız ilçelerdeki birimlerimizi arayarak kendilerine yardımcı olunacak" dedi.