Muğla'da 4 bin 500 kişi iftarda buluştu - Son Dakika
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Muğla'da 4 bin 500 kişi iftarda buluştu

21.04.2022 21:35
Muğla'da 4 bin 500 kişi iftarda buluştu

Muğla'da düzenlenen 4 bin 500 kişilik iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü arama ile katıldı.

Muğla'da düzenlenen 4 bin 500 kişilik iftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görüntülü arama ile katıldı.

Menteşe ilçesinde, Turgutreis Caddesi esnafı ile İl Emniyet Müdürlüğünce, şehitler için iftar programı düzenledi.

Programa, yaklaşık 4 bin 500 kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da programa görüntülü arama ile katıldı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile konuşan Bakan Soylu, esnafı ve emniyet teşkilatını tebrik ederek, Muğlalı vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş da iftar programında emeği geçenlere teşekkür etti.

İftara, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Neslihan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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Süleyman Soylu, Menteşe, İftar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 4 bin 500 kişi iftarda buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 4 bin 500 kişi iftarda buluştu - Son Dakika
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