Muğla'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'nun ilçede olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
Kaynak: AA
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