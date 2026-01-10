Muğla'da 679 Parsel Tarım Arazisi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırıldı - Son Dakika
Muğla'da 679 Parsel Tarım Arazisi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırıldı

10.01.2026 10:58
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar sınırları içerisinde yer alan IV. Grup linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Acele kamulaştırma kararının, Milas'taki linyit madeni sahasında üretimin kesintisiz şekilde devam etmesini amaçladığı ifade edildi.

CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, karara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Uzun, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidarın Muğla'daki talan politikası yeni bir aşamaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararla, Milas'da 6 mahallede 679 parsel için "acele kamulaştırma" talimatı verildi. Bu karar; kamu yararı kisvesi altında mülkiyet hakkının, doğanın ve yaşamın yok sayılmasıdır. Muğla'nın toprağı masa başı kararlarla rant alanına çevrilemez. Halkın iradesi, doğanın dengesi ve hukukun üstünlüğü bu şekilde askıya alınamaz. Bu ülke, emrivakiyle yönetilen bir şirket, Muğla da talan edilecek bir arsa değildir. Muğla'nın kıyısını, ormanını, zeytinliğini ve yaşam alanlarını savunmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz."

Öneş Derici ise, "Milas'ta 679 parselin kamulaştırılması kararı resmi gazetede yayınlandı! Yani bugüne kadar zeytinliklerimize yaptıklarınız yetmedi, şimdi daha çok köylünün toprağını, Milas'ın Bodrum'un su havzasını madene kurban edeceksiniz. Peki, buna razı geleceğiz öyle mi! Asla" dedi.

Kaynak: ANKA

