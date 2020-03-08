Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları - Son Dakika

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

6 saat önce

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları, System.String[]

Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Muğla Valiliği öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınların huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Kadınların siyasi, sosyal ve kültürel hayatta katılımcı, üretken ve eşit bireyler olarak kabul görmesinin tüm toplumun görevi olduğunu belirten Toprakçı, "Kadınlarımızın eşit şartlarda eğitim ve öğretimden faydalanmaları, meslek edinme ve çalışma hakkına sahip olmaları, ailemizin ve ülkemizin huzurunu, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmalarını dolayısıyla toplumun mutluluğunu ve refahını sağlayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadınlar, Akyaka Mahallesi'nde tekne turuna katıldı.

Programa AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, şehit ve gazi yakınlarıyla Muğla'daki kamu kurumların da çalışan kadınlar katıldı.

Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Meydanı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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