Muğla'da 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

23.01.2026 20:21
Muğla'da sahte hesaplar üzerinden hakaret eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 2'si tutuklandı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.D. ve K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: AA

