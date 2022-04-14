13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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13 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.04.2022 18:10
13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Mehmet Ölmez/ İHA)

13 düzensiz göçmen kurtarıldı
13 düzensiz göçmen kurtarıldı
13 düzensiz göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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