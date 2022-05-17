Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.05.2022 18:45
Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen üç can salındaki 65 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da can sallarındaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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