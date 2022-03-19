Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular - Son Dakika
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Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular

19.03.2022 21:34

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, "Bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin" diyen 2 kişiyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve şüphelilerden biri tabancayla Kocadon'u bacağından yaraladı. Kocadon hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Muğla'nın en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı. Şüphelilerden biri Kocadon'u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı. Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon'u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI ÇIKTI

Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon'un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri tarafından başlatılan araştırma sonucu kaçan 2 şüpheli kısa süre içinde yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Ömer Can Kocadon'un silah vurulma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Bisiklet, Ömer Can, Silah, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! 'Bisikletle buradan geçemezsin' dedikleri genci tabancayla vurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da çıkan yol kavgası kanlı bitti! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular - Son Dakika
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