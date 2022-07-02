Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

02.07.2022 20:17
Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Coşkun K. yönetimindeki 48 DEY 092 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Demirboğaz sapağında köprü bariyerlerine çarparak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile otomobilde bulunan Zeynep ve Bilge K. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bilge K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Muğla'da ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı Son dakika haberleri | Muğla'da ağaca takılıp mahsur kalan yamaç paraşütü pilotunu itfaiye kurtardı Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 20:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement