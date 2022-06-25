Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

25.06.2022 00:31
Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhan Ataş'ın kullandığı 48 AHG 833 plakalı hafif ticari araç, Fethiye Göcek Mahallesi D-400 kara yolu istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarıyla bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan sürücü ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Fethiye, İtfaiye, Tragger, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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