En iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi - Son Dakika

Muğla'da "Zeytinin zeytinyağına kayıpsız ve kaliteli yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 2. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende, 79 katılımcıyla gerçekleştirilen yarışma sonunda zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, kentin zeytin ağacı sayısında ülkede dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Muğla'nın marka almış 200 şirkete sahip olduğuna dikkati çeken Tavlı, Milas zeytinyağının 2020 yılında Avrupa coğrafi işareti alarak bir kez daha tescillendiğini dile getirdi.

Tavlı, Muğlalıların 5 bin yıldır zeytin ağacına sahip çıkarak ve yaşatarak en büyük coğrafi mührü vurduğunu belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Muğla denince akla turizm olduğu kadar tarımın da geldiğini kaydetti.

Muğla milletvekili olarak kendisine "Zeytinyağını Muğla'nın hangi yöresinden almalıyım?" diye sorulduğunu anlatan Gökcan, "Bu önemli bir şey. Fethiye'nin mi Milas'ın mı zeytinyağı daha güzel? Bu aslında Muğla olarak zeytinyağı anlamında nereden nereye geldiğimizin de önemli bir kanıtı." diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da üreticilerin tarımdan elde ettikleri kazançları, ürünleri daha katma değerli ürünlere dönüştürerek daha iyi gelir elde etmelerini sağlamanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Zeytinyağı üreticilerinin marka hikayelerini anlattığı törende, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür belgeleri verildi.

Program sonunda altın, gümüş, bronz ve jüri özel kategorilerinde kalite ödüllerini almaya hak kazanan üreticilere ödülleri dağıtıldı.