Muğla'da en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi - Son Dakika

Muğla'da "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında düzenlenen 3. Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, 132 katılımcıyla gerçekleştirilen yarışma sonunda zeytinyağı kalite ödülleri sahiplerini buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, konum itibarıyla çok özel bir bölgede bulunan Muğla'nın antik çağlardan günümüze kadar uzanan kadim bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Zeytin ağacının çok yönlü bir kültür bitkisi olarak yüzyıllardır varlığını sürdürdüğünü belirten Tavlı, "Anadolu mutfak kültürünün temel bileşeni olan zeytinyağı, sağlıklı beslenmenin yanı sıra birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmıştır. Tarihin her döneminde pek çok medeniyet tarafından şifa kaynağı, doğanın mucizesi olarak görülen zeytin, umudun, bolluğun, bereketin, refahın, mutluluğun ve barışın da simgesi olmuştur." dedi.

Tavlı, Milas ilçesinde yetişen memecik çeşidi zeytinden elde edilen zeytinyağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak markalaşmada bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemli bir adım olduğunu söyledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Muğla denince akla turizm olduğu kadar tarımın da geldiğini kaydetti.

Zeytin ve zeytin üreticilerinin başlarının tacı olduğunu anlatan Gökcan, "Zeytin bolluk ve bereket demek. Son dönemde özellikle zeytin üzerinden yapılan muhalefeti doğru bulmuyorum. Zeytin üzerinden siyaseti doğru bulmuyorum. Bu topraklar bizim, zeytin de bizim kadim kültürümüzde var. Yarışmada dereceye giren üreticileri kutluyorum." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise zeytinin ağaçların birincisi ve en kıymetlisi olduğunu, bu nedenle bölge olarak çok şanslı olduklarını söyledi.

Muğla'nın zeytin ve zeytinyağıyla Türkiye'de marka olarak iyi bir şekilde anıldığını vurgulayan Demir, "İktidarımız döneminde Cumhuriyet döneminden bu yana olandan 100 misli daha fazla fidan dikildi. Bugün zeytin ağaçları algısı yapmaya çalışanların biz fidan dikerken bir tanesini sahada görmedik. Bazı kesimler insanları gereksiz telaşa sokuyorlar. Bölgemizde bir tane ağaç kesilmiyor buna herkes emin olsun. Biz ağaç kesmiyoruz fidan dikiyoruz. Bazı alanlardaki ağaçlar taşınıyor. Kimse zeytin üzerinden siyaset yapmasın." diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'nın 150'yi aşan markasıyla önemli bir değer olduğunu söyledi.

Muğla'nın birçok ilçesinde zeytinciliğin yapıldığını belirten Saylak,"Muğla, yaz aylarında orman yangını felaketiyle karşılaştı. Yaklaşık 55 bin hektar orman alanı yandı. Bunların yaklaşık 15 bin dekarını zeytin alanları oluşturuyor. Biz yangından zarar gören 61 kırsal mahallede yaraları sarmak için kapı kapı dolaşarak 100 milyonu aşkın para yardımında bulunduk." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise AR-GE Üniversitesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üniversitedeki hocalarımız zeytinin genetik ve molekül yapılarına kadar analiz edip bunu ortaya koyabiliyor. Yakın zamanda en iyi molekülleri içeren zeytinlerin önerisi yapılacak. Bugün ödül alan zeytinyağlarının laboratuvar analizleri de üniversitemizde yapılıyor. Biz sahadaki çiftçilerimizle çalışmak istiyoruz. Zeytinyağı iyi bir ilaç." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda "Zeytinyağı Çalıştayı" sonuç raporu okundu.

Törende, Mesut Yar'ın sunumuyla yarışmaya katılan üreticilere teşekkür belgeleri ve hediyeleri verildi.

Program sonunda altın, gümüş, bronz ve jüri özel kategorilerinde kalite ödüllerini almaya hak kazanan üreticilere ödülleri dağıtıldı.

Törende ödül alan dizi ve sinema oyuncusu Mehtap Bayri de Muğla'nın ikinci memleketi olduğunu, Muğla'nın zeytin ve zeytinyağını dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Program sonunda çekilişle 3 üreticiye zeytin hasadı makinesi hediye edildi.