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Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı - Son Dakika

Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı

22.02.2022 13:25
Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı

Muğla'da 3 bin 680 dekar tarım arazisini sulayacak Göktepe Sulama Projesi tamamlandı.

Muğla'da 3 bin 680 dekar tarım arazisini sulayacak Göktepe Sulama Projesi tamamlandı.

Menteşe ilçesinin Göktepe Mahallesi'nde tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımına başlanan 11 kilometre uzunluğundaki su iletim hattı, 5 bin 500 metreküp su depolama havuzu ve 1 regülatör inşaatı tamamlandı.

Proje sayesinde bu yıl sulama sezonunda bölgedeki 3 bin 680 dekar zirai araziye su verilmesi planlanıyor. Dekar başına 2 bin 600 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 568 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.

AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, yaptıkları ortak açıklamada, Muğla için her projede olduğu gibi, tarım arazilerinin sulama projelerini de yakından takip ettiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bürokratları ile sık sık bir araya geldiklerini aktaran milletvekilleri, acil ihtiyaç olan sulama projelerine destek isteyip ödenek tahsisini sağladıklarını kaydetti.

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Tarım, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Göktepe Sulama Projesi tamamlandı - Son Dakika


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