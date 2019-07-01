Muğla'da hal binasında yangın
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, toptancı halinde çıkan yangın söndürüldüKaraçulha Mahallesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali'nde, Aytekin Binici'ye ait iş yerinde yangın çıktı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:55 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde, toptancı halinde çıkan yangın söndürüldü Karaçulha
Mahallesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali'nde, Aytekin Binici'ye ait iş yerinde yangın çıktı. Plastik
kasalara ve karton parçalarına sıçrayan alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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