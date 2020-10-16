Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi - Son Dakika

Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi

16.10.2020 11:18
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi, System.String[]

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi.

Pandemi nedeniyle maske kullanımının artması sonrasında işitme engelli bireyler, dudak okumakta zorlanıp, iletişimde güçlük yaşamaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de işitme engellilerin daha rahat iletişim kurması ve karşısındakini anlamaları için özel şeffaf maskeler tasarladı. Büyükşehir Belediyesi Maske Üretim Merkezi'nde ilk etapta bin adet üretilen şeffaf maskelere ilgi yoğun oldu. Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler özellikle hastane, kamu kurumları, işyerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle anlaşabildikleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği şeffaf maskelerin iletişimlerini daha da kolaylaştıracağı bildirildi. İşitme engellilerin günlük hayatta normal maske ile güçlük çektiklerini ifade eden yakınları, proje sonrasında oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Yeni maskelerine kavuşan işitme engellilerin sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.

'HAYATLARI KOLAYLAŞACAK'İşitme engelli kızı Aslı'ya maske almak için maske üretim atölyesine gelen Tuba Kızgın, "Şeffaf maske ile karşımızdaki engellinin dudak okumasını görebildiğimiz için kolaylıkla anlaşabiliyoruz" dedi. Bodrum İşitme Engelliler Derneği Genel Sekreteri Gülsem Talay ise, "İşitme engelliler tercümanı ve öğretmeniyim. İşitme engelli bir ailenin çocuğuyum. Annem ve babam işitme engelli olduğu için bu sıkıntıyı çok iyi biliyorum. Bu üretilen maskenin bize çok faydası olacak. Günlük hayatta zorluk çekiliyor. Mimik ve dudak okuma onlar için çok önemli. Bunu evin içerisinde, dışarıda da yaşıyoruz. Bu maske ile hayatları daha da kolaylaşacak pandemi döneminde" diye konuştu.İHTİYACA GÖRE ÜRETİM DEVAM EDECEKBüyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise, "Engeliler ile ilgili alan hekim olarak bizim alanımız içerisinde, gerçekten dudak okuma ile ilgili birbirleriyle temas kurabilen tabii ki bir de işitme engellilerin dilleri vardır. Dudak okuma onlar için önemlidir ve bundan yoksun kaldılar. Hatta bazen biz bile en yakınımızı maske içerisinden sadece göz ile tanıyamadığımız zamanlar oluyor. Dolayısıyla 'Acaba onlara ne verebiliriz kendilerini korumaları maskeyi çıkararak dudağı okutmak yerine maske kullanımı devam ederken acaba nasıl yardım edebiliriz' diye düşündük. Şu ana kadar bin adet maske üretimi yapıldı. İhtiyaç durumuna göre üretimi yapılacak. Biliyorsunuz bu maske kalıcı değil belli oranlarda değişmesi de gerekli ihtiyaca göre üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi
Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi

Büyükşehir Belediyesi, dudak okuma, Engelli, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi - Son Dakika

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