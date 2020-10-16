Muğla'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi - Son Dakika

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi.

Pandemi nedeniyle maske kullanımının artması sonrasında işitme engelli bireyler, dudak okumakta zorlanıp, iletişimde güçlük yaşamaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de işitme engellilerin daha rahat iletişim kurması ve karşısındakini anlamaları için özel şeffaf maskeler tasarladı. Büyükşehir Belediyesi Maske Üretim Merkezi'nde ilk etapta bin adet üretilen şeffaf maskelere ilgi yoğun oldu. Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler özellikle hastane, kamu kurumları, işyerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle anlaşabildikleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği şeffaf maskelerin iletişimlerini daha da kolaylaştıracağı bildirildi. İşitme engellilerin günlük hayatta normal maske ile güçlük çektiklerini ifade eden yakınları, proje sonrasında oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Yeni maskelerine kavuşan işitme engellilerin sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.