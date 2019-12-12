Muğla'da klima ve tekne motoru çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klima ve tekne motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden çok sayıda klimanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili takip ettikleri farklı suçlardan da kaydı bulunan B.E. ve G.K'nin içerisinde olduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, Yalıkavak'tan çalındığı tespit edilen tekne motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları klimaları ise ilçedeki bazı hurdacılara sattıkları öğrenildi.