Muğla'da kullandığı motosikleti şarampole devrilen polis memuru yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yunus timinde görevli polis memuru, kullandığı motosikletin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus timinde görevli polis memuru Mustafa Hakan Sağman'ın kullandığı 48 A 4580 plakalı motosiklet, devriye görevi sırasında Menteşe-Yılanlı kara yolu Düzeyn mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Sağman, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olan polisin tedavisinin sürdüğü belirtildi.