Son Dakika Haberleri: Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor
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Son dakika! Milas'ta yangın büyüyor! 6 helikopter müdahale ediyor

1 saat önce

Son dakika! Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle yayılan yangına 6 helikopter müdahale ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

BORNOVA'DA YANGIN

İzmir'in Bornova ilçesinde de, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Muğla'daki yangından görüntüler;

akgedik barajı, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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