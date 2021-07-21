Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İhsan Öğünç (37) idaresindeki 20 BS 503 plakalı otomobil, Muğla- Denizli kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Hasan Cüneyt Aydınlı (28), Erdal Erdede (38), Fikret Dayıoğlu (53) ve Osman Akyol (23) yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika