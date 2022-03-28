Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü

28.03.2022 18:30
Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Tolun (69) idaresindeki 48 GF 712 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, yol kenarında park halinde olan 32 E 2979 plakalı tüp yüklü kamyona çarptı.

Aracın kamyonun altına sıkıştığı kazada vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Nezahat Tolun'un (66) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Tolun'un cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kamyon sürücüsü Serdar T. gözaltına alındı.

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Seydikemer, Otomobil, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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