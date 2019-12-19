Muğla'da "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da 'Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır' projesi - Son Dakika

Muğla'da "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" projesi

6 saat önce

Ortaca Kaymakamlığı, "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" projesi kapsamında kask dağıttı.

Muğla'da

Ortaca Kaymakamlığı, "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" projesi kapsamında kask dağıttı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla, okul duvarlarına "Saç karizmanızı, kask hayatınızı kurtarır" afişi asıldı, öğrencilere broşür dağıtıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kask dağıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, güvenli sürüş ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla kask dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirten Erdoğan, "Kask güvenli sürüşte en önemli unsurlardan bir tanesi. Önceliğimiz trafik kazalarının azaltılması, ölümlerin ve yaralanmaların en aza indirilmesi. Yaptığımız çalışmalar ve kampanyalarla bunu büyük ölçüde başardık." diye konuştu.

Erdoğan, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilçedeki beş okulda kaskı olmayan öğrencilere kask dağıtılacağını da ifade etti.

Ortaca Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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