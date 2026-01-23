Sosyal Medyada Hakaret İddiası: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sosyal Medyada Hakaret İddiası: 2 Tutuklama

23.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Sakaraltı–Sakarüstü” adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma 2 kişi tutuklandı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sakaraltı-Sakarüstü" adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

"Sakaraltı Sakarüstü" adlı sahte sosyal medya hesabı üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı devlet büyükleri, siyasetçiler ve gazetecilere yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta düzenlenen ilk operasyonda aralarında bazı dernek başkanlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında üç kişi daha gözaltına alınmış, böylece gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.

Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin HTS kayıtları ve telefon trafiği incelenirken, telefon ve bilgisayarlarına da el konuldu. Şüpheliler hakkında; hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yöneltildi.

Savcılık tarafından R.K.K. ve C.D. ile S.Ü.Ö. tutuklama, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, S.Ü.Ö.'nün bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunması nedeniyle ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. R.K.K. ve C.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, Medya, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sosyal Medyada Hakaret İddiası: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:35:10. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medyada Hakaret İddiası: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.