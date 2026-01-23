Sosyal Medyada Hakaret İddiası: 2 Tutuklama

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sakaraltı-Sakarüstü" adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

"Sakaraltı Sakarüstü" adlı sahte sosyal medya hesabı üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bazı devlet büyükleri, siyasetçiler ve gazetecilere yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında 20 Ocak'ta düzenlenen ilk operasyonda aralarında bazı dernek başkanlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında üç kişi daha gözaltına alınmış, böylece gözaltı sayısı 9'a yükselmişti.

Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin HTS kayıtları ve telefon trafiği incelenirken, telefon ve bilgisayarlarına da el konuldu. Şüpheliler hakkında; hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yöneltildi.

Savcılık tarafından R.K.K. ve C.D. ile S.Ü.Ö. tutuklama, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, S.Ü.Ö.'nün bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunması nedeniyle ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. R.K.K. ve C.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.