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Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika

Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor

03.02.2022 19:22
Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor

Muğla'da şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Muğla'da şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Muğla ve ilçelerinde 2 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Menteşe ilçesinde metrekareye 196, Ula ilçesinde 161, Marmaris ilçesinde 66, Milas ile Ortaca ilçelerinde 64, Köyceğiz'de 60, Seydikemer'de 48, Kavaklıdere'de 40, Dalaman'da 23, Yatağan'da 22, Fethiye'de 21, Datça'da 19 ve Bodrum'da 12 kilogram yağış düştü.

Yağışlar nedeniyle tarım arazileri, çok sayıda ev ve iş yeri ile depo sular altında kaldı.

Valilik himayesinde yağıştan etkilenen bölgelerde AFAD, kaymakamlıklar ile belediyelerce alanlarda ve evlerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan başkanlığında yürütülen çalışmalarda bin 206 personel, 326 araç ve 138 iş makinesiyle çalışmalar devam ediyor.

Ulaşımda kar yağışı nedeniyle meydana gelen aksamalar karayolları ekiplerinin müdahalesi ile giderildi. Seydikemer'deki Seki- Elmalı yolu açma çalışmaları kara yolları ekiplerince devam ediyor.

Kentte haberleşme ve enerji kesintisi bulunmazken, 3 direk hasarına müdahale ediliyor.

Yağışlar nedeniyle 8 konut, 8 iş yeri, 2 depo ve 1 okulda su tahliyesi yapıldı, kanal ve yollar temizlendi, 2 ağaç devrilmesi ile bir mahsur kalma olayına müdahale edildi.

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Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika
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