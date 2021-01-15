Muğla'da silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Bitez Mahallesi'ndeki aparta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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