Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Muğla
'nın Ula
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ula- Akyaka
kara yolu Kızılağaç
mevkisinde Süleyman Bardakçı yönetimindeki 20 VF 259 plakalı otomobil, bankette yolcu indiren Feridun Armutçuoğlu'nun kullandığı 06 BT 1801 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler Bardakçı ve Armutçuoğlu ile otomobillerde bulunan Oğuz Atunga, İbrahim Ege
Armutçuoğlu, Burak Tahmaz, Hasan Bardakçı ve İsmail Deniz
Pençe yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Feridun Armutçuoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süreliğine, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.