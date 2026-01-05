Muğla\'da Trafik Kazası: Yaralı Yok

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girerken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 09 ACP 551 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışının kontrollü şekilde sağlanmasını sağladı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA