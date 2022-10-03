Muğla'da trap atışları yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da trap atışları yapıldı

03.10.2022 12:32
Muğla'da trap atışları yapıldı

Muğla'da trap atış, skeet ve kurşun atış gösterileri yapıldı.

Muğla'da trap atış, skeet ve kurşun atış gösterileri yapıldı.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneğince Düzen mevkisindeki trap sahasında düzenlenen yarışma, profesyonel trap, kurşun, skeet, amatör trap kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışlara Muğla'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden 60 atıcı katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Muğla Merkez Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Derneği ile önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gümüş, etkinliğin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Trap - Skeet - Kurşun olmak üzere 3 farklı kategoride yapılan etkinlikte, Skeet atışlarında Hamdi Baş birinci, Mehmet Uzar ikinci, İbrahim Civanşah Kalay üçüncü oldu.

Kurşun atışlarında Nevrez Bütün birinci, Ali Gencer ikinci, Serkan Öztürk üçüncülüğü elde etti.

Trap atışlarında ise Fahri Aydın birinci, Hasan Çapar ikinci, Ali Rıza Günaydın üçüncü oldu.

Yarışlarda dereceye girenlerin kupa ve hediyeleri Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcısı Levent Ünver ve Yavuz Kayı tarafından verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da trap atışları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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