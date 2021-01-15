Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 5 kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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