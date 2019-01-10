Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M, S.S, S.M. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güllük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güllük Mahallesi'nde dün bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ve bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlemişti. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
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