Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M, S.S, S.M. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güllük Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Güllük Mahallesi
'nde dün bir iş yerinde uyuşturucu satıldığı ve bir evde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlemişti. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:47 Kaynak: AA
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