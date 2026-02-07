Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
07.02.2026 20:53
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

