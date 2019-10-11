Son Dakika Haberleri: Muğla'da verilecek "Moğollar" konseri ileri tarihe ertelendi
Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da verilecek 'Moğollar' konseri ileri tarihe ertelendi

Muğla'da verilecek "Moğollar" konseri ileri tarihe ertelendi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekoloji Festivali (EcoFest) Marmaris etkinliği kapsamında verilecek Moğollar konseri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha sonra yapılacak.

Muğla'da verilecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ekoloji Festivali (EcoFest) Marmaris etkinliği kapsamında verilecek Moğollar konseri, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha sonra yapılacak.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, Burunucu Parkı'nda EcoFest Marmaris kapsamında gerçekleştirilecek konserin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle daha sora gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan AK Parti Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen de yaptığı yazılı açıklamada, dans ve konserlerin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Marmaris, Moğollar, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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