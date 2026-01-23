Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kampı düzenlenecek

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda Yapay Zeka ve Bilişim Kampı düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 10. Tematik Kış Kampı kapsamında gerçekleştirilen kampa, 81 ilden başvuru yapıldı.

Muğla için yaklaşık 6 bin başvuru alındı ve bu başvurular arasından 100 öğrenci kampa katılmaya hak kazandı.

26–30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp, "Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesi Şemsi Ana Kız Yurdu'nda düzenlenecek. Beş gün sürecek programda, yapay zeka ve bilişim alanında uzman akademisyenler ile sektör temsilcileri tarafından hafta boyunca eğitimler verilecek.

Yoğun ve çok yönlü bir içerikle planlanan kampta, her gün sabah sporları, gönül bağı etkinlikleri, masa tenisi turnuvaları, şehitlik ziyareti, tematik geziler ve bilgi yarışmaları yapılacak.

Kampta, eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması hedefleniyor.