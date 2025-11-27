Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, yaşadığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldı. Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildiği bildirildi.

18 YAŞINDAKİ NESLİNUR ÖLDÜ, KARDEŞLERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

EVDE TÜRÜ BELİRLENEMEYEN GAZ YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen zehirlenme olayının ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan ilk ölçümlerde, evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildiği öğrenildi. İncelemelere Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu katılarak ekiplerden bilgi aldı. AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, türü tespit edilemeyen gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

"ANKARA'DAN GELECEK UZMAN EKİP İNCELEME YAPACAK"

Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.