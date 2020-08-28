Muğla'daki cinayetle ilgili 3 yıldır aranan zanlı Azerbaycan'da yakalandı - Son Dakika

Muğla'da 3 yıl önceki cinayetin faili olarak aranan kişi Azerbaycan'da yakalanarak Muğla'ya getirildi ve tutuklandı.

Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisindeki kafede 3 yıl önce Murat Ekinci'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen Cevat K, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasının ardından İnterpol kanalıyla aranmaya başlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı çıkarılan Cevat K'nin Azerbaycan'da olduğu belirlendi.

Bu ülkede düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, Muğla'ya getirildi.

Katil zanlısı Cevat K. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.