MUĞLA GÖKOVA'DA 'DELİ MEHMET' TURİZMİ - Son Dakika

MUĞLA GÖKOVA'DA 'DELİ MEHMET' TURİZMİ

DÜNYA üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, 'Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

DÜNYA üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, 'Deli Mehmet" olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak

Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki üçüncü kitesurf merkezi olan Akçapınar Sahili, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oldu. 100 metre uzunluğunda bel hizasına kadar gelen sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3 kilometrelik sahil, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olup, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı bulunan sahil, bu özeliği ile tutkunların ilk adresi oluyor. Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan haziran- temmuz- ağustos ve eylül aylarında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren rüzgar, Akçapınar Sahili'ni kitesurf tutkunları için cazip kılıyor. Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00-19.00 aralığında sona eriyor. Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan sahili, tercih sebebi yapıyor.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK EĞİTİM VERİYORUZ

Kitesurf eğitmeni Yavuz Aksakal, "Burada 4 kitesurf okulu bulunuyor. Çok güzel bir alt yapıya ve muhteşem bir rüzgara sahibiz. Suyumuz, elektriğimiz, restoranlarımız, lavabolarımız bulunuyor. Spor yapacak keyifli bir ortam bulunuyor. Pandemi sürecinde herkes evlerine hapsoldu. Ülkelerinden çıkamadılar. Şuanda sahilde biz bizeyiz. Yabancı turistlerimiz gelemiyor. Kitesurfun doğasında mesafe var. İsteseniz de bir birinize yaklaşamıyorsunuz. Gelenler keyifli bir ortamda aktivitelerini sürdürüyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak eğitim veriyoruz. Rüzgar ve biz normale döndük" dedi.

Aksakal, Akçapınar Sahili'nin özellikleri hakkın da şu bilgileri verdi;

"3 kilometre kumsal şeride sahip. Denizde adım atacağımız her yer kumla kaplı. 100 metre açığa kadar su bel hizanızdadır. Rüzgar karaya doğru esiyor. Kitesurf sporu için güvenilirdir. Büyük dalga ve akıntılar yok. Deniz suyu tuzlu değildir. Eğitim sırasında ağzına ve burnunuza su gelse bile yakıcı değildir. Burası kiteboard için yaratılmış bir cennet."

'HAYATIMIZA BU GÜZELLİĞİ KATLAMALIYIZ'

Kitesurf sporcularından Sibil Tonarcı, "3 yıldır buraya geliyorum. Eşsiz bir doğada spor yapıyorum. Pandemiden sonra kendimi burada bulduğum için mutluyum. İmkanı olanların gelmesini tavsiye ediyorum. Korkmadan deneyip hayatımıza bu güzelliği katlamalıyız" diye konuştu:

Başka bir sporcu Ayhan Özürk ise, "Babadağ nasıl yamaç paraşütü için yaratılmışsa burası da kitesurf için yaratılmış. 9 aylık Yamaç isimli oğluma da kitesurf tohumlarını atıyorum. Şimdiden Yamaç'a eğitim vermeye başladım" dedi.

'DELİ MEHMET' RÜZGARI

Yörede anlatılanlara göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan 'Mehmet' adlı bir balıkçı, rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve arkadaşlarının engellemelerine rağmen eşinin dırdırından kurtulmak için denize açılır, bir daha geri dönmez. Teknesi günler sonra sahilde bulunur, cesedine ise ulaşılamaz. Bölgede yıl boyunca yaşanan rüzgara da o günden sonra 'Deli Mehmet' adı veriliyor.

Brezilya, Gökova, Termal, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA GÖKOVA'DA 'DELİ MEHMET' TURİZMİ - Son Dakika

Son Dakika

15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:59 Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
15:22
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
15:14
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
15:07
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
14:57
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
14:55
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
14:54
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
14:49
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
14:48
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
14:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 15:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA GÖKOVA'DA 'DELİ MEHMET' TURİZMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]