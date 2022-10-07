Muğla haberi... Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Muğla haberi... Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

07.10.2022 04:07

Edinilen Muğla haberine göre Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı Çocuğuna ilaç almaya çıktı, kazada hayatını kaybetti Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2'isi ağır 3 kişi yaralandı.

Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Çocuğuna ilaç almaya çıktı, kazada hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2'isi ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Varda'nın evden çocuğuna ilaç almaya çıktığı öğrenildi.

Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 48 AIP 375 plakalı Mini Cooper marka otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel Salbaş'ın da kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda sağık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Deniz Varda ve Ceren Demirel Salbaş'ın durumunun ciddi olduğu, yoğum bakıma alındıkları öğrenildi.

Çocuğuna ilaç almaya çıktı

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Varda'nın kazada yaralanan oğlu Deniz Varda'nın diş ağrısı nedeniyle nöbetci eczaneden ilaç almaya gittikleri öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki telefon direğinin kırıldığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla haberi... Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberi... Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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