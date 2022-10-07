Muğla haber | Muğla'da denize giren 78 yaşındaki kişi boğuldu - Son Dakika
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Muğla haber | Muğla'da denize giren 78 yaşındaki kişi boğuldu

07.10.2022 13:54
Muğla haber | Muğla'da denize giren 78 yaşındaki kişi boğuldu

Muğla haber: Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde denize giren Nevin Koçyiğit'in denizde yüzdüğü esnada fenalaşarak bilincini kaybettiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgedekilerin yardımıyla denizden çıkarılan Koçyiğit, sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırdı.

Koçyiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haber | Muğla'da denize giren 78 yaşındaki kişi boğuldu - Son Dakika

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