Muğla haberi! Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış - Son Dakika
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Muğla haberi! Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış

14.09.2022 15:25
Muğla haberi! Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış

Muğla haberi: MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölenlerden Abdulvahap (4) ve 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün saat 00.10'da Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler ifadelerinde İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap bir tekne ile Lübnan'ın Tripoli limanından yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine yardım istediklerini Yunan güvenlik güçleri tarafından alındıkları botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk karasularına yakın bir noktadan geri itildiklerini anlattı.

Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmayla yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı. Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadının olmak üzere toplam 6 cansız bedene ulaşıldı.EŞİ VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ, KENDİ SAĞ KURTULDUOlayda Abdulvahap ile 9 aylık Asım'ın kardeş oldukları ve anneleriyle birlikte hayatlarını kaybettikleri belirtildi. 2 çocuğun babalarının ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Babanın cenazeleri, işlemlerinin ardından Muğla'da toprağa vermeyi istediği bildirildi.2'Sİ BEBEK 5 KİŞİ ARANIYORKayıp olduğu belirtilen 2'si bebek 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları ise 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 botla sürdürülüyor.

Öte yandan, kurtarılan 73 kaçak göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla haberi! Marmaris'teki kaçak göçmen faciasında ölen 6 kişi arasında anne ve 2 çocuğu da varmış - Son Dakika
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