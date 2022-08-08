Marmaris'te "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı - Son Dakika
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Marmaris'te "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı

08.08.2022 12:13
Marmaris'te "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balparmak Arıcılık Akademisi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 84 saatlik "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balparmak Arıcılık Akademisi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 84 saatlik "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı.

Marmaris Halk Eğitimi Merkezinde 18 Temmuz 2022'de başlayan 84 saatlik "Temel Arıcılık Eğitimi" kursunda, günde 6 saat olmak üzere 14 gün süren eğitime 5'i kadın 15 kişi katıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümleri Balparmak Arıcılık Akademisi ve arıcı arılıklarında yapılırken teorik bölümler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3 nolu derslikte Balparmak Arıcılık Akademisi arıcılık uzmanlarınca verildi.

Eğitim süresince, arıların biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir gıda üretimindeki rolleri, arı biyolojisi, arı ürünleri üretim teknikleri, arı hastalık ve zararlıları gibi konular başta olmak üzere arı ve arıcılıkla ilgili konular işlendi.

Arılıklarda yapılan uygulamalarda arı sütü ve ana arı üretimi, bölme, birleştirme, besleme ve varroa mücadelesi gibi uygulamalar kursiyerler tarafından yapıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilecek olan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı "Kurs Bitirme Belgesi" hibe projeler dahil olmak üzere tüm arıcılık projelerinde kullanılabilecek.

Eğitimin kapanış töreninde konuşan Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Kaçar, arıcılığın çok kolay istihdam yaratan tarımsal bir faaliyet olduğunu söyledi.

Büyük yangınlar yaşayan Marmaris ormanlarında arıcılığın eğitimle yol alabileceğini belirten Kaçar, "Marmaris arıcılık alanında ve çam balı üretiminde lider konumda. Bu liderliği arı sütü üretiminde de yakalanmasının yolunu açacak eğitimleri de en kısa süre içerisinde açacağız. Bu eğitime katılan ev hanımı ve gençlerin sadece 5-10 kovanla arı sütü üreterek ev ekonomisine ayda 10 bin lira gibi çok ciddi katkıda bulunabilecekler ve üretime yönelik bu tür eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kursiyerler adına konuşan Elife Aydın Mutlu, eğitimin çok faydalı geçtiğini, arıyı, arıcılığı ve arı ürünlerini bilim insanlarından en doğru şekilde öğrendiklerini dile getirdi.

Mutlu, gelecek yıl ilkbaharda 5-10 kovan satın alarak arıcılığa ve arı sütü üretimine başlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 'Temel Arıcılık Eğitimi' kursu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te "Temel Arıcılık Eğitimi" kursu tamamlandı - Son Dakika
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