Muğla-marmaris'te üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Marmaris'te üniversite öğrencileri çevre temizliği yaptı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, üniversite öğrencileri 'Etkinlik Tasarlama' dersi kapsamında üç ay sürecek olan temiz çevre için sürdürdüğü projenin ilkini sahillerde çöp toplamakla başlattı. Öğretmenlerinde katıldığı 40 öğrenci, iki saatte 4 traktör römorku çöp topladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nda 'Etkinlik Tasarlama' dersi kapsamında 3 ay sürecek olan temiz çevre için etkinlik başlatıldı. Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıçak koordinesinde 40 üniversite öğrencisi, Marmaris'in 17 kilometre kırsalında bulunan Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz Mevkii sahilinde Belediye temizlik işleri personeli ile bir araya geldi. Öğrenciler, eldivenlerini takıp poşetlerini alarak 2 kilometrelik sahil boyunca çöpleri topladı. Temizlik çalışmasında, büyük bölümü fırtına ile karaya vuran 4 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Öğrenciler, atıkları toplarken birlikte öz çekim yaptı. Toplanan cam ve plastik çöpler, çocuk bezleri, sigara izmaritleri ve lavabo aparatları imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi. Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ali Yiğit Kocabıyık, Okulumuzda etkinlik tasarımı dersi kapsamında 14 hafta süreyle duyarlı insan olmak için çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bundan sonra da üç ay sürecek olan orman ve kıyı çevre temizliği yapacağız. Marmaris halkını bu etkinliklerimizde aramızda görmeyi umuyoruz dedi. Öğrenciler ise Marmaris'in yeşil ve mavi dokusunun korunması için herkesin el vermesi gerektiğini vurguladı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.