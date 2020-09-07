MUĞLA Minik Aylin artık mutlu - Son Dakika

MUĞLA Minik Aylin artık mutlu

Minik Aylin artık mutluMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl kaza sonucu sağ bacağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, yaklaşık 7 ay sonra protezle yürümeye başladı.

Minik Aylin artık mutlu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl kaza sonucu sağ bacağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren, yaklaşık 7 ay sonra protezle yürümeye başladı. Eğitimine kaldığı yerden devam eden Aylin Dağdeviren, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaza, 8 Aralık 2019'da Menteşe ilçesinde meydana geldi. Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'e çarptı. Kaza sonrası Dağdeviren, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Dağdeviren'in, kamyon tekerinin altında kalan sağ bacağı, diz altından kesildi.

OKULUNA BAŞLADI

Hayattan kopmayan ve büyüyünce vali olacağını söyleyen Aylin Dağdeviren'in tekrar ayağa kalkması için Muğlalı iş insanları harekete geçti. Aylin'e uygun protez bacak, Muğlalı hayırsever iş insanlarınca temin edildi. Protez bacağa geçtiğimiz aylarda kavuşan Dağdeviren, özel bir rehabilitasyon merkezinde gördüğü tedaviyle 1 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Aylin Dağdeviren, hayalini kurduğu eğitimine de başladı. Hayırseverlerin desteğiyle ablası Ceylin ile birlikte Muğla'daki özel bir okula kaydettirilen Aylin Dağdeviren, okuluna gitti. Okulun ilk gününde heyecanla okulun bahçesine yürüyerek gelen ve sınıfında arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Dağdeviren, yürüdüğü için mutlu olduğunu belirtti. Dağdeviren, "6 ay sonra okula döndüğüm için mutluyum, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, ders yapmayı özledim" dedi. Pandemi nedeniyle uyarılarda da bulunan Dağdeviren, "Herkes ellerini dezenfekte etsin, eldiven taksın, sosyal mesafeyi korusun" dedi.

'AYLİNİN YÜRÜMESİ BİZLERİ MUTLU ETTİ'

Babası Ahmet Dağdeviren ise "Mutluyum, gururluyum. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Varımı, yoğumu, çocuklarımın eğitimi için harcamaya her zaman hazırım" dedi. Aylin Dağdeviren'in protez bacağı ve okula kaydı için öncülük eden Beyazay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Pınar Boyacı, Aylin gibi birçok çocuğun olduğunu ve ellerinden geldiği kadar bu ailelerin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Yaka, "Çocukların eğitimi, özellikle de günümüzde kız çocuklarının eğitimi çok önemli. Biz, Türkiye Beyazay Derneği olarak vermiş olduğumuz sözü tutmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Aylin için önce yürümeli, sonra eğitimini tamamlamalı demiştik. Şimdi görüyoruz ki Aylin hem yürüyor hem de eğitimde ilerliyor. Bu aşamada eğitime destek ve sponsor olan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)-

MUĞLA Minik Aylin artık mutlu

Menteşe, Aralık, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Minik Aylin artık mutlu - Son Dakika

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