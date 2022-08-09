Yunan unsurlarının darbedip, Türk kara sularına ittiği kaçak göçmenler taburcu oldu - Son Dakika
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Yunan unsurlarının darbedip, Türk kara sularına ittiği kaçak göçmenler taburcu oldu

09.08.2022 13:15

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca darbedilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kaçak göçmenin tedavileri tamamlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca darbedilip, can salıyla Türk kara sularına geri itilen ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kaçak göçmenin tedavileri tamamlandı. Kaçak göçmenler, taburcu edilmelerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Ağustos günü saat 05.11'de, Bodrum Karaada açıklarında can salı içinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan unsurlarınca göçmenlerin copla darbedildikten sonra elleri kelepçeli lastik bota bildirildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kurtarılan göçmenler, vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ile hareket kısıtlarının olması nedeniyle derhal sağlık kontrolleri yapıldı. Hastaneye sevk edilmelerinin ardından olaya ilişkin ifadelerinde, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldığını, coplarla ve yumruklarla darp ettiğini söyledi. Ayrıca, ellerinin kelepçelenip Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini, Türk karasularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını da beyan etmişlerdir" denildi.SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDIÖte yandan kurtarılan 3 kaçak göçmenin, kaldırıldığı hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinde, vücutlarının değişik yerlerinde darp ve zorlama izlerinin olduğu, 1 göçmenin kolunda zedelenme tespit edildiği ve 1 göçmenin boynunda kırık şüphesi nedeniyle tetkiklerinin yapıldığı ancak kırık olmadığı belirlendi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde doku zedelenmeleri olan 3 kaçak göçmen, tedavilerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan unsurlarının darbedip, Türk kara sularına ittiği kaçak göçmenler taburcu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan unsurlarının darbedip, Türk kara sularına ittiği kaçak göçmenler taburcu oldu - Son Dakika
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