Demiröz, belediyenin sadece 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde değil her zaman sokak hayvanları için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Seydikemer Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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