Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika
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Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği

04.10.2022 19:42
Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle sahipsiz hayvanlara mama desteği yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle sahipsiz hayvanlara mama desteği yapıldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal alanı ile sahil kesimindeki sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Seydikemer Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine kedi ve köpek maması dağıttı.

Seydikemer Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Berke Demiröz, amaçlarının çocuklarda hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Demiröz, belediyenin sadece 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde değil her zaman sokak hayvanları için çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Mamaları alan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

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