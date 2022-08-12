Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı

12.08.2022 11:44
Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik alanda çıkan ve karadan ulaşımın sağlamadığı makilik alan yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Söğüt Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine karadan ulaşımın sağlanamadığı bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen helikopterler sortileri ile alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu Dev yolcu gemisi Marmaris esnafına can suyu oldu Dev yolcu gemisi Marmaris esnafına can suyu oldu
Kaynak: İHA

Marmaris, Söğüt, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
10:01 İstanbul'da ilçeler arasında büyük değişkenlik gösteren lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Bir yerde 15 liraya diğer tarafta 40 liradan satılıyor
09:54 Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:45:42. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement