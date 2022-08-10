Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

10.08.2022 23:09
Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin köprüden şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sarıana Mahallesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda Bayram G. idaresindeki 42 NB 647 plakalı otomobil, köprüden şarampole devrildi.

Otomobilde sürücü ile A.Y, İ.Y. ve M.D. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'daki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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