Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis - Son Dakika
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Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis

20.06.2022 15:19

Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis Muğla'nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti İki yıl önce Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar...

Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında sanık Cemal Metin Avcı, 23 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanıkların tamamı beraat etti

MUĞLA - İki yıl önce Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında Cemal Metin Avcı ile tartıştıktan sonra bayılan ve ardından canlı canlı varile konularak üzerine benzin dökülerek yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti davasında karar açıklandı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen 13'ürcü duruşmada karar açıklandı. Duruşmaya katil zanlısı Cemal Metin Avcı Afyonkarahisar 2 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS kanalıyla katılırken, diğer sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Birisi tutuklu 6 sanığın yargılandığını Pınar Gültekin cinayeti davasında, katil zanlısı Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün, kardeşi Mertcan Avcı ve iş ortakları Şükrü Gökhan Orhan ise 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçlaması ile 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası ile yargılanıyordu.

Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan 13'üncü ve karar duruşmasında sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı. Kararda Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eylemi haksız tahrik altında işlediğinin anlaşıldığın ve cezasında indirime gidilerek23 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, diğer sanıklar Mertcan Avcı, Ayten Avcı, Selim Avcı, Eda Karagün ve Şükrü Gökhan Orhan'ın 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediklerinin sabit olmaması' nedeniyle beraatlerine karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Aşamalarda üç defa değişen haksız tahrik savunması var. Türkiye'de kimsenin itibar edemeyeceği bir haksız tahrik savunması var. Kerameti kendinden menkul bir haksız tahrik savunması var. Ezberlenmiş, kurgulanmış cezayı minimize etmeye yönelik bir haksız tahrik savunması var. Kimsenin itibar etmediği, kendi içinde bile üç defa değişen bir haksız tahrik savunması var. Ama geldiğimiz noktada mahkeme haksız tahrik indirimi uyguluyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi Cemal Metin Avcı bakımından 23 yıla çekiyor. Mertcan Avcı'ya cinayet mahallinde diri diri maktule yakılırken başında olan ağabeyinin kokoreçleri yakıyorum şeklinde şakalaştığı iddia edilen Mertcan Avcı'ya beraat kararı verildi. Böyle bir utanç günü olamaz. Diğer dört sanığa TCK'nın 281'e göre yargılanan suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etmeden yargılananlara da beraat kararı verildi. Hukuken bizim için kabul edilemez bir karar. Hukuk garabetidir. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. İtiraz edeceğiz bu kararı istinaf nezdindi. Sonrasında da Yargıtay'a başvuracağız" dedi.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin de karara olan tepkisini dile getirdi.

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Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı Pınar Gültekin Davasında Karar: Cemal Metin Avcı Haksız Tahrik İndirimi Uygulanarak, 23 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Pınar Gültekin Davasında Karar: Cemal Metin Avcı Haksız Tahrik İndirimi Uygulanarak, 23 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis - Son Dakika

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