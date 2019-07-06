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MUĞLA Polis memuru intihar etti

47 dakika önce

Polis memuru intihar ettiMuğla'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Polis memuru intihar etti
Muğla'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K., iddiaya göre, nişanlısıyla telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kaan K., tabancasını başına dayıyıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdiklerinde, salonda meslektaşları Kaan K.'yi kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kaan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaan K.'nin ölüm haberini alan meslektaşları, gözyaşı döktü.
Olayı öğrenen nişanlısının ise rahatsızlandığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
MUĞLA Polis memuru intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
Bora Füzesi, Muğla, Güncel
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