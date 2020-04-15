MUĞLA Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: 'Evde kal Muğla' - Son Dakika

Seda Sayan'dan koronavirüs paylaşımı: 'Evde kal Muğla'

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki yazlığında kendini izole eden ünlü şarkıcı Seda Sayan, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için 'Sağlığımız için evde kal Muğla, evde kal Milas' çağrısı yaptı. Sayan'ın 8 saniyelik videosu Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Milas'ın dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ören'den bir süre önce ev ve restoran satın alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, mesaj gönderdi. Muğlalılar için bir video paylaşan Sayan, "Sağlımız için evde kal Muğla, evde Milas" dedi. Milas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video yüzlerce kişi tarafından izledi.